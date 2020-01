Bettino Craxi, nelle sentenze la verità sulle tangenti: “Non mise i conti miliardari a disposizione del Partito. Interessi economici propri” (Di sabato 18 gennaio 2020) Matteo Renzi sostiene che fu condannato solo perché “non poteva non sapere“. Oppure perché “prendeva i soldi ma solo per il partito“. E i partiti, tutti i partiti, “non rispettavano le regole”. O ancora, come ha scritto Giorgio Gori sul Foglio, perché “la rivoluzione dei giudici spazzò via gli assetti politici che avevano accompagnato l’Italia per cinquant’anni”. Non è solo una beatificazione quella che sta andando in onda su Bettino Craxi nel ventesimo anniversario della morte. Nella migliore delle ipotesi è una vera e propria censura delle vicende giudiziarie in cui fu coinvolto il leader del Partito socialista. Nella peggiore è una mistificazione della realtà: un tentativo di riscrittura della storia. Come se non si potesse valutare la carriera politica di Craxi, il suo “lato umano“, senza rimuovere completamente ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

berlusconi : Bettino Craxi è stato uno dei pochissimi politici della Prima Repubblica a meritare la definizione di statista. Uno… - Capezzone : Su @atlanticomag il grande @Italians4Brexit su #Craxi. Purtroppo quella conferenza dell’85 e quella linea ultraeuro… - fattoquotidiano : Bettino Craxi, nelle sentenze la verità sulle tangenti: “Non mise i conti miliardari a disposizione del Partito. In… -