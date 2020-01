Accadde oggi | tre anni fa la terribile tragedia di Rigopiano | ecco cosa avvenne in quelle

Accadde oggi - 16 gennaio 1974 : Milan umiliato dall’Ajax nella Supercoppa Europea : Il 16 gennaio 1974 è una data funesta per i tifosi del Milan. Quel giorno, infatti, i rossoneri persero 6-0 contro l’Ajax nella finale di ritorno della Supercoppa Europea. Si giocava su doppia gara. Ad Amsterdam, dopo la vittoria del Diavolo per 1-0 all’andata fu un dominio degli olandesi che, pur privi di Cruijff (passato al Barcellona), trionfarono con le reti di Mulder, Keizer, Neeskens, Rep, Muhren e Haan. Questa rimane la sconfitta ...

Accadde oggi - 15 gennaio 1958 : l’Italia non va al Mondiale - la prima volta della Svezia : Ricordiamo ancora la Svezia. Purtroppo la Nazionale scandinava ci ha estromessi dal Mondiale di Russia del 2018. Ma il 15 gennaio del 1958 l’Italia uscì sconfitta per 2-1 dalla sfida contro l’Irlanda del Nord e non si qualificò per i Mondiali che, guardacaso, si giocavano proprio in Svezia. Una selezione indigesta per gli azzurri. E pensare che in quella sfida contro l’Irlanda del Nord sarebbe bastato solo un pareggio per conquistare il ...

Accadde oggi : il 14 gennaio 1968 il devastante terremoto nella Valle del Belice : 14 gennaio 1968. “Una domenica come tante nella Valle del Belice. Freddissima, quasi da neve. La messa, il pranzo in famiglia e poi la tanto attesa partita del campionato: il Palermo contro il Potenza. Alle 13.28 la prima scossa. Un forte boato, poi il tremore. Sempre più forte. “U terremoto!”. A Montevago, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale si contano i primi danni. Alle 14.15 un’altra scossa. Ancora più forte. La sentono ...

Accadde oggi - 14 gennaio 1912 : la peggior sconfitta esterna della Juve - umiliata dal Milan : La Juventus è una squadra abituata a vincere. E quando ha perso le sconfitte sono state sonore. Il 14 gennaio 1912 è una delle giornate più umilianti della sua storia. Al Campo Milan di Porta Monforte i bianconeri vengono travolti dai rossoneri; finisce 8-1 in una partita valida per il girone ligure-lombardo-piemontese. Mattatore dell’incontro Louis Van Hege, attaccante belga che segna ben 4 reti, di Cevenini e Rizzi le doppiette che ...

Accadde oggi : il 13 gennaio 2012 il naufragio della Costa Concordia [FOTO] : Ricorre oggi l’8° anniversario del naufragio della Costa Concordia, l’ammiraglia di Costa Crociere che, mentre era in navigazione da Civitavecchia a Savona, urtò gli scogli de Le Scole e si adagiò sulle rocce di Punta Gabbianara, all’Isola del Giglio, provocando la morte di 32 persone. A bordo erano presenti 4.229 persone (3.216 passeggeri e 1.013 membri dell’equipaggio). Per ricordare il drammatico evento oggi, a ...

Accadde oggi - 12 gennaio 1975 : Domenico Citeroni entra nella storia - il raccattapalle che beffò Beppe Savoldi : 12 gennaio 1975. Un ragazzo di 16 anni vestito da raccattapalle diventa protagonista. togliendo letteralmente dalla rete un gol di Savoldi senza che nessuno se ne accorga. Succedeva 45 anni fa, ad Ascoli, stadio simbolo di quel calcio di provincia, senza tecnologia. La domenica sembrava destinata a scorrere senza squilli, con il Bologna che cala il tris sul terreno dello stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli contro la squadra allenata da ...

Accadde oggi : il 12 gennaio 2010 un forte terremoto causa oltre 230mila morti ad Haiti : Il 12 gennaio 2010 un catastrofico terremoto ha causato la morte di 230mila persone ad Haiti e lasciato oltre 2 milioni senza casa. Il sisma, magnitudo Mw 7.0, ha avuto a circa 25 km dalla capitale Port-au-Prince ed ipocentro a circa 13 km di profondità. Gli effetti sul territorio furono devastanti a causa dell’estrema povertà del paese, delle condizioni precarie e fatiscenti di molti edifici e dell’assenza di edilizia ...

Accadde oggi - 10 gennaio 1960 : va in onda la prima puntata di “Tutto il calcio minuto per minuto” : “Scusa Ameri, sono Ciotti” o “Clamoroso al Cibali” sono alcune delle frasi più celebri nate all’interno di Tutto il calcio minuto per minuto e che sono entrate nel lessico di tutti i giorni. Era il 10 gennaio 1960 e nel primo pomeriggio di domenica prese ufficialmente il via uno dei programmi più importanti della Radio italiana. Nasceva, negli studi Rai di Milano, Tutto il calcio minuto per minuto, forse il più importante perché ha ...

Accadde oggi : il 9 gennaio 1878 muore Vittorio Emanuele II : Vittorio Emanuele II sale al trono del Piemonte nel 1849 per l’abdicazione del padre Carlo Alberto a seguito della sconfitta di Novara. Fu il “Re galantuomo” dell’Unità d’Italia, completata nel 1870 con la presa di Roma. Vedovo di Maria Adelaide d’Asburgo, morta nel 1855 dopo avergli dato otto figli, sposò nel 1869 la “Bella Rosina”, Rosa Vercellana Guerrieri, una popolana che lo rese ancora ...

Accadde oggi : l’8 gennaio 1324 Marco Polo muore a Venezia : Il mercante Veneziano Marco Polo compie il primo viaggio in Oriente arrivando fino a Pechino assieme al padre Niccolò e allo zio Matteo: viaggiò a lungo in Asia percorrendo la Via della seta e attraversando tutto il continente fino a raggiungere la Cina. Al suo ritorno, dopo 27 anni, viene catturato dai Genovesi nella battaglia di Curzola. Imprigionato, detta a Rustichello da Pisa le sue memorie (prima note come “Divisiment dou ...

La bandiera Tricolore venne adottata per la prima volta come simbolo della repubblica Cispadana il 7 gennaio 1797, su proposta di Giuseppe Compagnoni, segretario generale della confederazione al congresso costitutivo tenutosi a Reggio Emilia. Successivamente i Savoia inserirono il loro stemma al centro della banda bianca e in seguito il Tricolore fu confermato con l'avvento della Repubblica nel 1946.

Scampato alla congiura dei Pazzi, che costò la vita al fratello Giuliano, Lorenzo de' Medici fu, oltre che un politico eccezionale, uno straordinario mecenate e scrittore. Fu il più illustre membro della casata fiorentina dei Medici, e nacque il 1° gennaio 1449. Venne soprannominato "il Magnifico" e, per la sua abilità diplomatica, fu definito dal Guicciardini "L'ago della bilancia italiana".

Un professore di fisica, insegnante all'università tedesca di Wurzburg, Wilhelm Conrad Röntgen, la sera del 31 dicembre 1895 riuscì a fotografare una mano utilizzando un apparecchio di sua invenzione: tale avvenimento viene considerato la scoperta dei raggi X, cosa che gli fruttò nel 1901 il primo Nobel per la Fisica.

Accadde oggi : il 28 dicembre 1908 il catastrofico terremoto-tsunami che rase al suolo Messina e Reggio Calabria : Una scossa sismica durata “appena” 37 o 40 secondi, divisa in tre fasi distinte, alle ore 5:20:27 locali pari a 7,1 della scala Richter (11° grado della scala Mercalli), seguito dopo circa cinque o dieci minuti da un maremoto le cui onde sulla costa calabrese raggiunsero un altezza massima oscillante tra i 6 e gli 11 metri circa nel tratto da Gallico Marina a Lazzaro, con un massimo all’incirca di 13 metri a Pellaro; un numero ...