«Young Rock», arriva la serie sul giovane The Rock Dwayne Johnson (Di venerdì 17 gennaio 2020) Oggi Dwayne Johnson è una star di blockbuster come come Baywatch, Fast and Furious (e spin-off compresi, come Hobbs & Shaw), Rampage e Jumanji (1 e 2), ma, come tutti, anche The Rock è stato un bambino e un adolescente, con una storia complicata alle spalle. Ebbene, proprio la prima parte della vita dell'attore sarà il focus di una serie di NBC, tanto che il network statuntense ha già ordinato la prima stagione di una sitcom-biopic dal titolo eloquente** Young Rock**. Secondo quanto annunciato da NBC, la prima stagione sarà composta da 11 episodi, che coinvolgeranno Dwayne Johnson sia come interprete, sia come produttore esecutivo: «Apparirà in ogni episodio, l’attenzione e l’ispirazione della serie sarà sui suoi anni formativi». Nahnatchka Khan (Fresh Off the Boat) ha scritto la sceneggiatura del pilot insieme a Jeff ... Leggi la notizia su gqitalia

