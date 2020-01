Un ragazzo di 20 anni è accusato di aver ucciso un uomo di 44 durante una lite in Sardegna (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un ventenne è stato arrestato per un omicidio avvenuto nella notte nel nuorese, a Bari Sardo, nei pressi di un locale pubblico. Un uomo di 44 anni è stato ucciso, probabilmente al termine di una lite, la cui dinamica e motivi sono in corso di accertamento. I carabinieri della Compagnia di Lanusei, hanno rintracciato presso la sua abitazione e arrestato il 20enne con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Leggi la notizia su agi

