Un posto al sole spoiler 20 gennaio 2020: Otello lascia Palazzo Palladini (Di venerdì 17 gennaio 2020) Gli spoiler di Un posto al sole del giorno lunedì 20 gennaio riportano delle importanti rivelazioni. Archiviato il weekend di riposo, la soap opera partenopea tornerà nuovamente in tv con nuovi colpi di scena. Ne vedremo delle belle con Otello che lascerà Palazzo Palladini sorprendendo un po’ tutti. Marcello sparirà e Giulia sarà molto preoccupata. La Poggi crederà di averlo offeso con il suo gesto. Infine, in UPAS si parlerà anche di Marina la quale si confiderà con Roberto Ferri. Anticipazioni Un posto al sole, trama del 20 gennaio Fabrizio, dopo essersi duramente confrontato con suo zio Sebastiano, cercherà di dimostrare a Marina che prova qualcosa si serio per lei. La Giordano, in un profondo stato di crisi, sarà fin troppo preoccupata per i Cantieri. Vedendo la donna versare in quello stato, Roberto entrerà subito in azione e le chiederà cosa sia accaduto. L’intervento ... Leggi la notizia su kontrokultura

infoitcultura : Un posto al sole anticipazioni: MARCELLO “sparisce”, GIULIA fa un passo falso! - infoitcultura : Un posto al sole - Puntata del 16/01/2020 - infoitcultura : Un posto al sole, la clamorosa svolta di Fabrizio: anticipazioni trame dal 20 al 24 gennaio -