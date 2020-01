Scandalo affittopoli, sono 3600 le case della Difesa occupate abusivamente (Di venerdì 17 gennaio 2020) Affitti sospetti, favori e lati oscuri. In Italia, in uno Scandalo affittopoli nuovo di zecca, ci sarebbero più di tremila case della Difesa occupate abusavamente da ex militari, dai figli degli stessi e da vedove. Ritardi nei controlli alla base della mossa Un articolo del Corriere della Sera sullo Scandalo affittopoli, poi al centro di … L'articolo Scandalo affittopoli, sono 3600 le case della Difesa occupate abusivamente proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

infoitinterno : Difesa, scandalo affittopoli: 3.600 case occupate senza titolo da parenti di ex militari - RassegnaZampa : #Difesa, scandalo #affittopoli: 3.600 case occupate senza titolo da parenti di ex militari - massimoneri90 : Scandalo affittopoli, 3600 case della Difesa occupate abusivamente da ex militari, figli e vedove -