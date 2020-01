Savino esclude Gregoraci da L'Altro Festival? Fiorello ironizza, Amadeus: "Nicola ha diritto di scegliere chi vuole" (Di venerdì 17 gennaio 2020) "Io non ho mai sentito in questi mesi Elisabetta Gregoraci. E Nicola Savino ha piena autonomia sulla scelta del cast all'interno dell'Altro Festival. Io ho scelto lui e gli ho consegnato in qualche modo le chiavi di casa. Mi fido e so che farà un lavoro fatto bene. A tutti quelli che non ci saranno, voglio ricordare che la vita è fatta anche di no. E con tutto il rispetto per Elisabetta, il fatto che oggi sia tutto urlato sui social non aiuta. Andrebbero rispettati i no come i sì". Così Amadeus commenta con l'AdnKronos il post polemico di Elisabetta Gregoraci sulla sua esclusione dal cast dell'Altro Festival - anticipata da Blogo, ossia la nuova versione del Dopo Festival di Sanremo in onda solo su Rai Play.Il direttore artistico e conduttore del Festival aggiunge: Savino esclude Gregoraci da L'Altro Festival? Fiorello ironizza, Amadeus: "Nicola ha diritto di ... Leggi la notizia su blogo

