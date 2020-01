Sassuolo-Torino, Serie A: probabili formazioni, pronosti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sassuolo-Torino è la seconda partita del sabato della prima giornata del girone di ritorno di Serie A. La squadra allenata da Mazzarri ha iniziato molto bene il 2020 battendo Roma e Bologna in campionato e qualificandosi per i quarti di finale di Coppa Italia, ma se la vedrà con un Sassuolo voglioso di rifarsi dopo tre sconfitte consecutive: probabili formazioni e pronostici. Sassuolo – Torino sabato ore 18:00 Il Torino ha vinto le prime due partite del 2020 e si è qualificato per i quarti di finale di Coppa Italia battendo ai calci di rigore il Genoa. La fortuna sembra essere tornata dalla parte di Mazzarri dopo i risultati deludenti del girone di andata, non in linea con le ambizioni del presidente Cairo. Sia contro la Roma che contro il Bologna però il Torino ha vinto solo grazie ai numerosi errori di misura degli attaccanti avversari, concedendo troppi tiri e ... Leggi la notizia su ilveggente

