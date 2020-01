Roma, badanti maltrattano coppia di anziani: arrestati (Di venerdì 17 gennaio 2020) Maltrattavano e picchiavano una coppia di anziani, due badanti sono stati arrestati e finiti in carcere. A dare l'allarme i vicini di casa, i carabinieri hanno trovato la donna chiusa a chiave in una stanza e il marito denutrito con i segni delle botte sul volto. Soccorsi, sono stati trasportati in ospedale. Leggi la notizia su fanpage

