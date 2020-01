“Prevenzione dell’Ictus”, il tema de “Le Domeniche della Salute” del Rotary Club (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Domenica 19 gennaio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.00, lungo Corso Garibaldi, per le Domeniche della Salute organizzate dal Rotary Club di Benevento, presieduto quest’anno dall’avvocato Luigi Marino, ci saranno le visite dedicate alla prevenzione dell’Ictus. Sarà il dott. Antonio Renna, grazie a un camper medico attrezzato messo a disposizione dalla Croce Rossa Italiana, a effettuare le visite specialistiche e a eseguire anche un ecodoppler dei tronchi sovraaortici. L’ictus – spiega il dott. Renna – rappresenta attualmente la prima causa di disabilità della popolazione e la terza causa di mortalità. Quindi – continua lo specialista – la prevenzione diventa fondamentale per ridurre potenziali disabilità nel paziente adulto, soprattutto in situazioni in cui coesistono altri fattori di rischio vascolari, come il fumo, il diabete e ... Leggi la notizia su anteprima24

