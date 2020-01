Pietro Anastasi: il calcio piange l’ex bomber di Inter e Juventus (Di sabato 18 gennaio 2020) Pietro Anastasi: il calcio piange la scomparsa di uno dei simboli della Juve. Si è spento a 71 anni dopo una battaglia contro il tumore Il mondo del calcio piange la scomparsa di Pietro Anastasi, deceduto all’età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. Ex bomber di Juventus e Inter, è considerato uno dei migliori attaccanti degli Anni 70. Campione europeo con l’Italia nel 1968, Anastasi ha arricchito il proprio palmares grazie ai tre Scudetti conquistati in bianconero e una Coppa Italia in nerazzurro. Ci ha lasciato Pietro Anastasi, un campione indimenticabile, uno dei simboli del calcio bianconero degli anni ‘70. Il cordoglio della Juventushttps://t.co/2NeHURxUrn pic.twitter.com/wityKwgnLY — JuventusFC (@Juventusfc) January 17, 2020 Leggi su calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

juventusfc : Ci ha lasciato Pietro Anastasi, un campione indimenticabile, uno dei simboli del calcio bianconero degli anni ‘70.… - Gazzetta_it : E' morto Pietro #Anastasi: aveva 71 anni. Centravanti di #Juventus e #Inter, giocò 25 partite in Nazionale - forumJuventus : Ciao Pietro ??? #Anastasi -