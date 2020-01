Perché si crede che venerdì 17 porti sfortuna (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non è solo venerdì 17, ma il primo dell'anno e per giunt di un anno bisestile! Per i più superstiziosi è una specie di fine del mondo. Ma concentriamoci su questa superstizione che ha un'origine antica, legata alla tradizione latina, cattolica e greca. Da una parte il venerdì, che nella tradizione cristiana rappresenta la morte di Gesù, avvenuta appunto il venerdì santo, dall'altra il 17, un numero che, come scrive La Stampa, nella storia del mondo occidentale ha assunto diverse connotazioni negative. La superstizione colpisce solo in Italia, mentre nel mondo anglosassone il giorno sfortunato è venerdì 13. In quello spagnolo e latinoamericano, invece, è martedì 13. Una credenza che non piace al Cicap, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Ogni venerdì 17, l'associazione organizza la giornata anti superstizione ... Leggi la notizia su agi

