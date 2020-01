Pallanuoto femminile, Europei 2020: risultati e classifiche venerdì 17 gennaio. Il Setterosa si gioca la terza piazza con la Francia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Quarta giornata per gli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Budapest: in terra magiara vanno a delinearsi sempre più le classifiche in vista della fase ad eliminazione diretta. Il Setterosa guidato da Paolo Zizza è riuscito finalmente a tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive: le azzurre ora sono terze a pari merito con la Francia nel proprio raggruppamento ed andranno a giocarsi proprio con le transalpine la terza posizione. Nel raggruppamento italiano a pari merito Spagna ed Olanda, che si sfideranno domenica per la vetta. Diversa la situazione nel Gruppo A: Ungheria in vetta con 12 punti, inseguono Grecia e Russia. Andiamo a rivivere questa giornata con i risultati e le classifiche aggiornate. risultati Europei Pallanuoto femminile 17 gennaio 4^ GIORNATA – 17/01/2020 Germania – Spagna 4-19 (2-4, 0-5, 1-5, 1-5) Olanda – Francia 18-1 (4-1, 6-0, ... Leggi la notizia su oasport

