Napoli Fiorentina, i convocati di Gattuso: out Mertens, c’è Lobotka (Di venerdì 17 gennaio 2020) Rino Gattuso ha diramato l’elenco dei convocati per il match di domani sera contro la Fiorentina. Prima chiamata per Lobotka Rino Gattuso ha diramato l’elenco dei convocati per il match di sabato sera contro la Fiorentina. Prima volta per Stanislav Lobotka mentre mancano dall’elenco sia Dries Mertens che Kalidou Koulibay. L’elenco completo. Portieri: Meret, Ospina, Karnezis Difensori: Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Lobotka Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Insigne, Amin, Milik Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

