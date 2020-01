Napoli Est, locali abusivi: sequestrato il centro commerciale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In relazione alle richieste sull’attività di questo Ufficio che hanno condotto al sequestro preventivo del complesso edilizio sede del centro commerciale all’ingrosso denominato “The new Maxhao”, sito in Napoli alla via Emanuele Gianturco 112/114, si comunica quanto segue. In data 13/01/2020 è stata data esecuzione al decreto di sequestro preventivo richiesto da questo Ufficio ed emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, avente ad oggetto il suddetto complesso di proprietà dell’immobiliare MariaRosaria s.r.l. La misura cautelare reale è stata adottata all’esito delle indagini coordinate dalla V sezione (Tutela dell’Ambiente e del Territorio) e delegate alla Polizia Locale di Napoli, relative a condotte di edificazione e lottizzazione abusive (fatti specie quest’ultima per la quale è prevista la confisca amministrativa ... Leggi la notizia su anteprima24

TrafficoA : Agnano Est - Bar chiuso Tangenziale Napoli L'area di servizio Agnano est ha il bar chiuso fino alle 00:00 del 31/01/2020 per la... - TrafficoA : Agnano Est - Servizi di ristorazione non disp. Tangenziale Napoli L'area di servizio Agnano est ha i servizi di ristorazione ch... - TrafficoA : Casilina Est - Camper Service chiuso A1 Roma-Napoli L'area di servizio Casilina est ha il camper service chiuso per lavori -