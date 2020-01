Myss Keta contro Amadeus: “Una donna deve stare davanti, non dietro” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sanremo comincia già a scatenare le prime polemiche e addirittura il primo hashtag personalizzato: #boycottsanremo. Chi ha scatenato questa indignazione social? Amadeus ha indispettito i telespettatori, che hanno cominciato a insorgere. Anche Myss Keta ha voluto dire la sua. Sarebbe stata questa la frase incriminata uscita in conferenza stampa, quando stava presentando cinque delle dieci donne che sarebbero salite sul palco, fra cui Francesca Sofia Novello: Ovviamente sono tutte molto belle. È una… come dire… una sorta di scommessa personale (nda: Francesca Sofia Novello) perché a volte non per forza devi conoscere, ero curioso… questa ragazza molto bella, ovviamente sapevamo essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo… intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro ... Leggi la notizia su velvetgossip

