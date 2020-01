Milano, niente addizionale Irpef per le persone con reddito inferiore a 23.000 euro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il sindaco di Milano Beppe Sala e i rappresentanti cittadini della sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno firmato l'accordo per estendere l'esenzione dell'addizionale comunale Irpef dalla soglia di 21mila a quella di 23mila euro. Circa 45mila cittadini milanesi con reddito basso non pagheranno più l'addizionale. Per il Comune si tratta di un mancato introito di circa 14 milioni di euro, ma Sala annuncia: "Uno sforzo importante, ma l'anno prossimo vorremmo fare ancora di più". Leggi la notizia su fanpage

mvedicine : mi sono messa a riguardare i video del milano rocks dell’anno scorso e niente sto piangendo da dieci minuti perché sono stupida? - alanewsitaly : Milano, lite tra commerciante e ambientalista: 'Non avete niente da fare' - BabbaiFabry : RT @lupovittorio42: Milano: Un 40enne #Italiano è stato arrestato dalla polizia, con laccusa di violenza sessuale per aver molestato alcune… -