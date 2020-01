Milan, Donnarumma si allena parzialmente con il gruppo: domani test decisivo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Donnarumma si è allenato parzialmente con il gruppo e a parte: domani sosterrà il test decisivo per capire se potrà scendere in campo Gianluigi Donnarumma si è allenato parzialmente con il gruppo salvo poi svolgere una parte da solo. domani il portiere rossonero sosterrà il provino decisivo per capire se potrà scendere in campo domenica alle 12.30 contro l’Udinese. Hakan Calhanoglu può considerarsi invece recuperato, mentre Calabria e Musacchio si sono allenati a parte anche oggi: al loro posto ci saranno Conti e Kjær. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

