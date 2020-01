Meningite: 50enne di Senigallia ricoverata in malattie infettive (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una 50enne di Senigallia è stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino perche’ malata di Meningite meningococcica. Dopo gli accertamenti iniziali le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento al reparto di malattie infettive di Fermo, dove e’ al momento ricoverata. Come da prassi è scattata la profilassi antibiotica per le persone a diretto e stretto contatto con la donna affetta da Meningite. La gran parte dei contatti stretti e’ stata identificata e sottoposta a trattamento, spiegano dal servizio del dipartimento di prevenzione dell’Asur impegnato nelle attività di controllo previste in queste situazioni, applicando le direttive delle linee guida per la gestione delle meningiti batteriche del ministero della salute. La notizia è stata inoltrata a tutti i medici di medicina generale e i pediatri della zona. E’ stato ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Meningite 50enne Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Meningite 50enne