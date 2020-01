Licia Nunez blocca Signorini al GF Vip: la stoccata ad Eva Grimaldi (Di sabato 18 gennaio 2020) Licia Nunez ha fatto una battuta su Eva Grimaldi, moglie della sua ex Imma Battaglia, battuta che ha gelato Alfonso Signorini durante la diretta al GF Vip Alfonso Signorini, prima di fare una sorpresa a Licia Nunez al GF Vip, ha mostrato alla sua concorrente ciò che Imma Battaglia a Domenica Live ha detto sul … L'articolo Licia Nunez blocca Signorini al GF Vip: la stoccata ad Eva Grimaldi è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

GrandeFratello : Fernanda Lessa è finita nella bufera per le parole usate nei confronti di Licia Nunez: ecco cosa è successo. #GFVIP - eliaslusyfir : Licia Nunez è bellissima posso entrare nella casa del grande fratello per corteggiarla per favore - _beaphoenix_ : RT @Iperborea_: Licia Nunez che parla e il BUGIARDA di fronte a lei, a caratteri cubitali. Poetic cinema #GfVip -