La Rai fa quadrato intorno ad Amadeus. Lui si difende e non si pente (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Pur avendolo appena conosciuto, difendo Amadeus, una persona specchiata e perbene”. Stefano Coletta, direttore di Rai1 appena insediatosi, prende le parti del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, dopo le polemiche scatenate dalle sue frasi ritenute sessiste e da una petizione partita su change.org per chiedere la sua rimozione. “Credo che la Rai abbia dimostrato in tante espressioni di dedicare spazio alle donne. Io vengo da Rai3, dove c’è sempre stata attenzione nel raccontare il mondo femminile. È un po’ perturbante pensare ad accuse sessiste. La petizione su change.org è legittima, nel senso che è democratico esprimere proprio pensiero, ma io difendo Amadeus, è chiaro che non era sua intenzione offendere nessuno”.La polemica è partita da una conferenza, nella quale il prossimo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

