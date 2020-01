Ilenia Pastorelli: chi è, GF, fidanzato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il telespettatore di Rai1 potrebbe non aver mai sentito parlare di lei, ma Ilenia Pastorelli è uno dei nomi di punta del cinema italiano. Attrice, conduttrice e ora giudice de Il Cantante Mascherato, cerchiamo di conoscerla meglio.Nata il 24 dicembre del 1985 a Roma, da giovanissima - da quando aveva 8 anni - Ilenia frequenta l'Accademia di danza, per poi avere alcune esperienze come modella dopo aver conseguito la maturità classica al Platone di Roma.Ilenia Pastorelli: chi è, GF, fidanzato 17 gennaio 2020 05:33. Leggi la notizia su blogo

