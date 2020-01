IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di lunedì 20 gennaio 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) anticipazioni puntata n. 66 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di lunedì 20 gennaio 2020: Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) parlano della prossima consegna DELLE divise per le hostess commissionate per Expo 1961 da Achille Ravasi (Roberto Alpi)… Federico (Alessandro Fella) vuole assolutamente farsi operare. Silvia (Marta Richeldi) però non vuole neanche sentire parlare dell’intervento e se la prende con Roberta (Federica De Benedittis), che si è schierata dalla parte del giovane… Gabriella (Ilaria Rossi) discute con Cosimo (Alessandro Cosentini) sulla consegna sbagliata DELLE divise; Agnese (Antonella Attili) difende la ragazza davanti a Vittorio… Il PARADISO DELLE SIGNORE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di lunedì 20 gennaio 2020 su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

LinkaTv : E' iniziato Il Paradiso delle Signore 4 su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - zazoomblog : Giorgio Lupano, ecco l'attore italiano de Il Paradiso delle Signore - zazoomblog : Giorgio Lupano, ecco l'attore italiano de Il Paradiso delle Signore -