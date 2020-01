Hockey ghiaccio, EBEL 2020: Bolzano stende Villach e si conferma al quarto posto (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’HCB Alto Adige Alperia vince facilmente in casa contro Villach nel terzultimo turno della prima parte della regular season della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019-2020 e infila il secondo successo consecutivo, una vera boccata d’ossigeno, dopo tanti alti e bassi. I Foxes, che dovranno giocare ancora contro Vienna (domenica 19) e Znojmo (domenica 26), si mettono in una condizione di classifica più comoda in vista del prossimo capitolo della stagione che inizierà a febbraio. Negli altri incontri di questa serata la capolista Red Bull Juniors passa facilmente in casa di Znojmo e allunga sui Vienna Capitals che cadono all’overtime in casa dei Graz99ers. Al terzo posto si conferma Klagenfurt che ha la meglio su Innsbruck, non senza fatica, e mantiene il margine su Bolzano, sempre più quarto. HCB Südtirol Alperia – EC Panaceo VSV: . Il match prende il via ... Leggi la notizia su oasport

