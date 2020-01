Francesco Bellomo, calunnia e minaccia nei confronti del premier Conte: chiesto il processo per l’ex giudice del Consiglio di Stato (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Procura di Bari ha chiesto il processo per l’ex giudice del Consiglio di Stato, Francesco Bellomo, accusato di calunnia e minaccia nei confronti del premier Giuseppe Conte, all’epoca vicepresidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. È stato chiesto anche il rinvio a giudizio per maltrattamenti ed estorsione su quattro donne della sua scuola di preparazione al concorso in magistratura. Stando alle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Roberto Rossi e dalla pm Iolanda Daniela Chimienti, tra il 2011 e il 2018, Bellomo ha adescato corsiste proponendo loro borse di studio a patto della sottoscrizione di un contratto che disciplinava “doveri” e “dress code” imponendo, tra le altre cose, minigonna e tacco 12, obbligo di rispondere al telefono entro il terzo squillo e punizioni in caso di violazione del codice di comportamento, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

