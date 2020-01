Forni crematori: la Regione Campania ferma costruzione di nuovi impianti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Stop della Regione Campania alla realizzazione di Forni crematori, Romano (Partito Democratico): “Risposta ai tanti comitati sorti per chiedere il rispetto della legge”. “La Regione Campania, nella legge di bilancio, licenziata nel giorno della vigilia di Natale, ha bloccato, come preannunciato, la realizzazione di nuovi impianti per la cremazione, in attesa del Piano di coordinamento previsto dall’articolo 6 della legge 130 del 30 marzo 2001. Lo stesso dovrà essere pubblicato nei prossimi sei mesi, per poi essere discusso ed approvato in consiglio regionale. Con 18 anni di ritardo, si pone un freno alla realizzazione indiscriminata dei Forni crematori e si dà una risposta ai tanti comitati sorti per chiedere il rispetto della legge e maggiore sicurezza per i territori“. A parlare è il componente della Direzione Regionale del Partito Democratico, Luca Romano. Il ... Leggi la notizia su 2anews

