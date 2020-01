Fire Emblem: Three Houses sta per ricevere la quarta casa attraverso il DLC Cindered Shadows (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nintendo aggiunge una quarta casa a Fire Emblem: Three Houses, come parte del pass di espansione del gioco.Questa debutterà in Cindered Shadows, la prima fetta importante del nuovo contenuto della storia, in arrivo il 13 febbraio.Questa casa segreta si trova sotto Garreg Mach ed è la dimora di "coloro che evitano la luce del giorno".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

