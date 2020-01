Falò di Sant’Antonio: tra divieti da pm10 e tradizione. Chi lo fa e chi no (Di venerdì 17 gennaio 2020) Entra nel vivo la tradizione dei Falò di Sant’Antonio. Da stasera tante parrocchie festeggiano accendendo il fuoco, nonostante i divieti di secondo livello per l’innalzamento delle polveri sottili che non prevedono l’accensione di Falò, fuochi e giochi pirotecnici. PADERNO DUGNANO – E’ stato annullato il Falò dell’oratorio di Cassina Amata. La festa era in programma dalle 21 prima con un momento di preghiera e l’accensione del fuoco. Per domani è previsto quello dell’oratorio San Luigi di Dugnano. BOLLATE – La notte dei Falò stasera a Bollate prevede il Falò della Cascina Prevosta, che verrà acceso alle 21 e che sarà accompagnato come sempre da vin brulè, panettone e dolcetti, offerti dagli organizzatori a tutti coloro che vorranno partecipare. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

