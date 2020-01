Elezioni Emilia Romagna 2020 | Candidati, programmi, guida al voto: tutto quello che c’è da sapere sulle regionali del 26 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Elezioni Emilia Romagna 2020 Candidati, programmi, guida al voto Il 26 gennaio 2020 si tengono le Elezioni regionali dell’Emilia-Romagna. Si vota per eleggere il nuovo presidente della Regione e il nuovo Consiglio regionale (che in Emilia-Romagna si chiama Assemblea legislativa). TPI seguirà gli exit poll e i risultati delle Elezioni con uno speciale in diretta sul sito e sulla pagina Facebook del giornale a partire dalle 22 e fino alle 3 di notte. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 e subito dopo via alle operazioni di spoglio delle schede: nella notte tra il 26 e il 27 gennaio si saprà chi ha vinto. I Candidati governatori sono sette, ma secondo i sondaggi a contendersi la vittoria sono Stefano Bonaccini, presidente uscente sostenuto dal centrosinistra, e Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega appoggiata da una coalizione di centrodestra. Le Elezioni ... Leggi la notizia su tpi

CarloCalenda : Caro .?@maumartina? non attacca. Non è che voi vi ricandidate il peggior Governatore d’Italia senza alcun confronto… - LegaSalvini : #Borgonzoni: Secondo il caposardella in Emilia-Romagna non dovremmo nemmeno fare le elezioni e dare la vittoria dir… - CarloCalenda : Con @sbonaccini a Reggio Emilia. Questa dell’#EmiliaRomagna è una battaglia fondamentale, quella che mi sarebbe pi… -