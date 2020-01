Dino Meneghin, il mito del basket italiano compie 70 anni: “Un rimpianto? Non aver giocato in Nba. Lo farò nella prossima vita” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sarà una festa di compleanno semplice, in compagnia dei familiari e di alcuni amici. Nei giorni precedenti i preparativi sono stati minimi. Dino Meneghin, il mito del basket italiano, compie oggi 70 anni ed è “meglio non pensare a quanti sono”, scherza. “Non sento il bisogno di fare un bilancio della mia vita e della mia carriera. Vivo questa giornata in maniera molto tranquilla”. Il monumento, anche se Meneghin si schermisce quando viene chiamato così, è ancora bello in piedi in tutti i suoi 2 metri e passa d’altezza: “Qualche crepa c’è, ma fortunatamente va tutto bene”. Meneghin ha smesso di giocare a pallacanestro a 44 anni, dopo aver esordito a Varese a 16. Quando nel 1981 la Ignis lo cedette a Milano, lui pensava di giocare ancora un paio di stagioni e che poi a 33 anni avrebbe smesso. Giocò fino al 1994. “Fu Dan Peterson – racconta – ad allungarmi la carriera perché ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

LaStampa : I 70 anni di Dino Meneghin: “In Italia è ancora il numero 1” - fattoquotidiano : Dino Meneghin, il mito del basket italiano compie 70 anni: “Un rimpianto? Non aver giocato in Nba. Lo farò nella pr… - NoiNotizie : RT @LaStampa: I 70 anni di Dino Meneghin: “A 12 anni ero alto 1,75. Il numero 11 lo ebbi perché era rimasto, poi non lo abbandonai più” htt… -