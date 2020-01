Crisi M5s, volano i ‘falchi’ sulla testa di Di Maio. Anche Toninelli in corsa per il ruolo di leader politico? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Movimento 5 Stelle in Crisi, Anche Luigi Di Maio in discussione. Danilo Toninelli punta al ruolo di leader politico? Prosegue la Crisi del Movimento 5 Stelle e i numeri al Senato iniziano a preoccupare la maggioranza di governo. Dopo l’addio di Di Marzio, che passa al gruppo Misto, i pentastellati iniziano a fare i conti e soprattutto iniziano a temere un possibili ribaltone. Crisi Movimento 5 Stelle, continua la fuga di deputati e senatori Ai pentastellati in fuga si aggiungono infatti quelli a rischio espulsione per il caso delle mancate restituzioni. Sono una decina quelli che rischiano di essere allontanati. Di Maio e i vertici del MoVimento optano per il pugno duro sperando che non ci siano ripercussioni. Senato Le ripercussioni sul governo Inevitabilmente Anche il leader politico è finito in discussione. Tutti quelli che si sono allontanati dal Movimento 5 ... Leggi la notizia su newsmondo

