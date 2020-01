Collega la sua PlayStation al monitor della sala d’attesa dell’aeroporto e inizia a giocare ad Apex Legends: interviene la sicurezza (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ingannare l’attesa rischiando di passare per un sabotatore informatico? Fatto. Un cittadino di Portland, in Oregon, può spuntarlo dalla propria lista delle cose da (non) fare nella vita dopoché ha sCollegato uno degli schermi dell’aeroporto e ci ha Collegato la propria PS4 per finire una partita del suo gioco preferito. L’uomo era in sala d’attesa, annoiato e preoccupato per le ore che lo speravano dal proprio volo. Ha riflettuto con attenzione sul da farsi e poi ha deciso: ha staccato i cavi che portavano allo schermo le immagini della mappa dell’aeroporto internazionale di Portland, utile ai passeggeri e ai viaggiatori per orientarsi tra valigie e gate, ha tirato fuori dallo zaino la sua consolle e si è messo a giocare ad Apex Legends, il Battle Royale antagonista di Fortnite. La partita procedeva intensamente ma l’allarme per un tentativo di manomissione della sicurezza aeroportuale ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

