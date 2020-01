Clima, Fridays for Future Roma manifesta davanti all’ambasciata australiana (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Oggi, venerdì 17 gennaio, come Fridays For Future Roma, insieme a moltissime altre città d’Italia e del mondo, abbiamo manifestato il nostro sostegno ai cittadini australiani colpiti duramente dagli incendi degli ultimi mesi. Siamo scesi in piazza davanti all’ambasciata australiana, consegnando ai funzionari un comunicato con le rivendicazioni degli attivisti australiani: basta negazionismo Climatico e stop alle politiche di investimento nel carbone; azioni immediate da parte del governo, rispetto e inclusione delle conoscenze delle popolazioni indigene nella risoluzione della crisi. Sul nostro striscione un messaggio chiaro: “We’re burning for your profits. Denial is not a policy. Act now!“, riporta una nota il movimento Fridays for Future Roma. “Tramite una mappa e del fumo colorato abbiamo mostrato i punti dell’Australia devastati ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

