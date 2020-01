Capri, niente matrimonio per gli stranieri: ‘Vengono qui solo per il panorama’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Al netto di colpi di scena come l'intervento di Papa Francesco, dovranno cambiare location due giovani americani che avevano deciso di sposarsi a Capri: la Chiesa vieta i matrimoni degli stranieri perché la scelta viene spesso dettata dalla bellezza del posto, lasciando in secondo piano l'importanza del sacramento. Leggi la notizia su fanpage

maivenerdi : RT @paoloigna1: Peppino di Capri - Un Grande Amore e Niente Più - bezerides : Peppino di Capri - Un Grande Amore e Niente Più - Spiralwavemood : RT @effetronky: @paoloigna1 @YouTube Peppino di Capri ha vinto Sanremo con Un grande amore e niente più, brano firmato dall'amico di sempre… -