Calciomercato – Inter su Moses e il Milan cerca di “rubargli” un centrocampista | il Genoa

Calciomercato Inter : accelerata per Moses - le ultime : Calciomercato Inter: dopo l’affare Spinazzola sfumato, i nerazzurri accelerano per Victor Moses. Le ultime Dopo aver visto sfumare l’affare Spinazzola, l’Inter accelera con il Chelsea per Victor Moses. È lui il piano B della dirigenza Interista. Come riporta Gianluca Di Marzio il nigeriano ha già dato il suo sì per il trasferimento. Anche il Fenerbahce non si opporrebbe alla cessione dell’esterno nigeriano, che in ...

Calciomercato Genoa : obiettivo Quintero del River Plate : Calciomercato Genoa: non si fermano le trattative in casa rossoblù. Il presidente Preziosi ha messo gli occhi su Quintero Dopo i tre acquisti completati a inizio gennaio (Behrami, Perin e Destro) il Genoa è ancora attivo sul mercato, in particolare su quello argentino. Come riporta Gianluca Di Marzio il Grifone ha messo gli occhi su Juan Fernando Quintero del River Plate. Il presidente Preziosi vorrebbe chiudere l’affare sulla base di un ...

Calciomercato Inter - Federico Dimarco al Verona : Colpo in uscita in vista per l'Inter. Nel giorno dell'arrivo a Milano di Ashley Young, la società nerazzurra ha chiuso di fatto la trattativa con il Verona per Federico Dimarco. Il giovane esterno sinistro è pronto per trasferirsi alla corte di Juric fino al termine della stagione, con le parti che dovrebbero formalizzare l'operazione e mettere nero su bianco nei prossimi giorni.Continua a leggere

Calciomercato Inter - arriva l’annuncio di Mourinho su Eriksen : Calciomercato Inter, arriva l’annuncio di José Mourinho sulla partenza di Eriksen dal Tottenham L’Inter in queste settimane di Calciomercato invernale si sta dando da fare per rinforzarsi. Dopo lo stop dello scambio con la Roma Politano-Spinazzola e la chiusura dell’affare Ashley Young con il Manchester United, ora ci si concentra su Christian Eriksen. Il Tottenham […] L'articolo Calciomercato Inter, arriva ...

Calciomercato - colpo di scena in casa Inter! Maxi operazione Juve-Samp - duello Genoa-Cagliari - colpi Bologna e Torino : Dopo le partite di Coppa Italia si torna in campo per il campionato di Serie A con un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di portare indicazioni. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul fronte Calciomercato, importanti aggiornamenti nelle ultime ore. NAPOLI – Amir Rrahmani è giunto oggi a Roma per le visite mediche con il Napoli, poi la firma del contratto, il calciatore completerà la stagione con la maglia ...

Calciomercato Spal - occhi sul giovane Esposito dell’Inter : Calciomercato Spal, occhi su Sebastiano Esposito dell’Inter. Il giovane attaccante rischia di essere oscurato da Giroud Con il possibile arrivo di Giroud all’Inter, il giovane Sebastiano Esposito rischia di trovare poco spazio nei restanti mesi di stagione. Per questo motivo la Spal sta pensando all’attaccante come rinforzo di questo Calciomercato. Come sottolineato da Sky Sport, il club ferrarese sarebbe pronto ad accogliere ...

Calciomercato – Il Napoli cerca di inserirsi tra Juve e Inter per Tahith Chong : Juve e Inter si sfidano sul mercato per il giovane Tahith Chong del Manchester United e il Napoli cerca di inserirsi tra i due club. Intanto i Red Devils vorrebbero darlo allo Sporting nell'ambito della trattativa per portare Bruno Fernandes in Inghilterra ma il giocatore preferisce la destinazione italiana. L'articolo Calciomercato – Il Napoli cerca di inserirsi tra Juve e Inter per Tahith Chong proviene da ForzAzzurri.net.

Calciomercato - salta lo scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma : salta incredibilmente lo scambio tra nerazzurri e giallorossi dopo che ieri sembrava che l'accordo fosse stato trovato.

Eriksen all'Inter/ Calciomercato : accordo totale col giocatore - Vecino a Londra? : Eriksen all'Inter, Calciomercato: accordo totale fra nerazzurri e danese, manca solo l'intesa con il Tottenham. Vecino nella trattativa?

Calciomercato 17 gennaio : Inter - 4 colpi ad effetto : è fatta per Giroud - Eriksen - Spinazzola e Ashley Young. Roma-Milan - scambio Suso-Under? : Calciomercato 17 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 17 gennaio. Affari, colpi di scena e ultime indiscrezioni dell’attuale sessione di mercato invernale. JUVENTUS– Mercato chiuso: Paratici ha ribadito il piano bianconero. Demiral non verrà sostituito e si aspetterà il ritorno di Chiellini. In uscita punti Interrogativi Emre Can e Pjaca. MILAN– Tiene banco […] L'articolo Calciomercato 17 gennaio: Inter, 4 ...

Calciomercato Inter : un ex Chelsea l’alternativa a Spinazzola : Calciomercato Inter. I nerazzurri pensano alle possibili alternative a Spinazzola qualora dovesse saltare lo scambio con Politano “La trattativa è ancora in corso, non c’è nulla di chiuso. Inutile commentare adesso qualcosa che non è stato ancora fatto“, queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di RomaTv, dal d.s giallorosso Gianluca Petrachi. Il riferimento è allo […] L'articolo Calciomercato Inter: un ex Chelsea ...

Calciomercato Inter - ci siamo : pronti i quattro colpi di gennaio : Calciomercato Inter, ci siamo: pronti i quattro colpi Marotta per regalare a Conte una rosa da scudetto quattro colpi per l’Inter. Marotta e Ausilio lavorano, Conte attende rinforzi. E, secondo La Gazzetta dello Sport, arriveranno. A partire naturalmente da Ashley Young, già nella giornata di oggi atteso a Milano: l’ex capitano del Manchester United si sottoporrà alle visite mediche di rito. Ma è quasi fatta anche per Olivier ...

