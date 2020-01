Calabria, terremoto di magnitudo 4.0 nel Catanzarese (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 della scala Richter è stata registrata alle 00.37 nel Catanzarese. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 8 chilometri di profondità ed epicentro ad Albi, a circa 20 chilometri dal capoluogo, nella zona della Presila. Verifiche in corso su eventuali danni La scossa è stata nettamente avvertita in numerosi centri della provincia, anche sulla costa ionica, ed in alcuni quartieri del capoluogo di regione. Numerose le telefonate ai centralini dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, che hanno avviato le verifiche. Secondo quanto riferiscono i pompieri non si registrano al momento segnalazioni di danni. Sono in corso le verifiche anche da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, che confermano comunque di non avere riscontrato alcun tipo di danno. Leggi la notizia su tg24.sky

