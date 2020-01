Bonucci intercettato, panico tra i dirigenti: “Ce lo ritroviamo al bar con…” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Prosegue l’inchiesta nei confronti della società Juventus, condotta dal PM di Torino, Chiara Maino. L’indagine sulle presunte estorsioni di alcuni gruppi ultras nei confronti della Juventus è proseguita con la decisione, presa dagli inquirenti, di mettere sotto controllo tutti e cinque i numeri di telefono appartenenti a Bonucci. Così arriviamo ad oggi: sei telefonate intercettate dalla Digos in cui Leonardo Bonucci avrebbe detto a Trinchero: “Mi farebbe piacere, quando torno dall’America, fare due chiacchiere per spiegarti come effettivamente sono andate le cose”. “Con un confronto si possono aggiustare le cose”, questa la risposta del campo ultrà. Ed a Bonucci che chiedeva spiegazioni in merito alla contestazioni, preoccupato per la tensione che s’era creata, era stato un ultrà a chiarire: “Non è per te. Ti usano ... Leggi la notizia su velvetgossip

