Bergamo, trovato cadavere di un ventenne in un canale. I carabinieri indagano per omicidio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il corpo di un ventenne è stato trovato venerdì mattina in un canale nel comune di Calcio, in provincia di Bergamo. Secondo i carabinieri l’uomo, di origine kosovara, è stato aggredito nella notte durante una lite, colpito in diversi punti del corpo, forse con un punteruolo, e quindi gettato nel naviglio sotto un ponte. I carabinieri indagano per omicidio. L’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza, ha riferito che il corpo dell’uomo è stato notato da un passante poco prima delle 7 di mattina in via Papa Giovanni XXIII. L'articolo Bergamo, trovato cadavere di un ventenne in un canale. I carabinieri indagano per omicidio proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Bergamo, trovato cadavere di un ventenne in un canale. I carabinieri indagano per omicidio) Playhitmusic - - magdulka64 : RT @fattoquotidiano: Bergamo, trovato cadavere di un ventenne in un canale. I carabinieri indagano per omicidio - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Bergamo, trovato cadavere di un ventenne in un canale. I carabinieri indagano per omicidio -