Be Help-Is, partite le ultime borse lavoro per donne vittime di violenza economica (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Partiti anche gli ultimi tirocini retribuiti con borse lavoro, ultimo step del percorso di orientamento al lavoro nell’ambito del progetto contro la violenza di genere “Be Help-Is”, promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino e finanziato da Fondazione con il Sud. Il percorso ha visto la partecipazione di diverse donne in difficoltà, in particolare vittime di violenza economica, che si sono rivolte ai centri antiviolenza di Mercogliano e Avellino e sono state supportate dalle operatrici nella prima fase di orientamento, nella compilazione del curriculum vitae e infine nella ricerca vera e propria di un impiego, in contatto continuo con i servizi sociali degli ambiti coinvolti, A02 e A04, e con gli enti e le associazioni presenti sul territorio. Attraverso un laboratorio motivazionale con le psicologhe, le donne che hanno ... Leggi la notizia su anteprima24

