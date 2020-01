Ascolti tv giovedì 16 gennaio 2020: Don Matteo, Parma-Roma, Cado dalle nubi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ascolti tv giovedì 16 gennaio 2020 Auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 16 gennaio 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 ieri sera è andato in onda un nuovo episodio della dodicesima stagione di Don Matteo con Terence Hill, mentre Rai 2 proponeva in diretta e in esclusiva il match di Coppa Italia Parma-Roma. Su Canale 5 la divertente commedia di Checco Zalone Cado dalle nubi. Su Italia 1, invece il film di fantascienza campione d’incassi Batman v Superman: dawn of justice. Rai 3 invece proponeva una nuova puntata di Stati generali con Serena Dandini. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, giovedì 16 gennaio 2020? Ascolti tv 16 gennaio 2020, prima serata I dati Auditel e lo share ... Leggi la notizia su tpi

zazoomnews : Ascolti tv giovedì 16 gennaio 2020 - #Ascolti #giovedì #gennaio - tvblogit : Ascolti tv giovedì 16 gennaio 2020 - zazoomblog : Ascolti tv giovedì 16 gennaio 2020 - #Ascolti #giovedì #gennaio -