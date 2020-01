Adam Sandler | dopo Diamanti Grezzi | star del corto dei fratelli Safdie Goldman v

Oscar 2020 - Kathy Bates consola Adam Sandler : "Ti hanno derubato!" : Adam Sandler non ha ricevuto la nomination agli Oscar 2020 come miglior attore protagonista, ma l'amica Kathy Bates lo consola via Twitter. Adam Sandler non ha ricevuto l'ambita nomination agli Oscar 2020, ma l'amica Kathy Bates lo consola affermando che è stato derubato. In molti sognavano una nomination agli Oscar per la bella performance in Diamanti grezzi, ma l'attore non è entrato nella rosa dei candidati a miglior attore protagonista. ...

Adam Sandler commenta l’esclusione dagli Oscar 2020 : Adam Sandler commenta l’esclusione dalle nomination degli Oscar 2020. Uncut Gems, in italiano Diamanti grezzi, poteva essere l’occasione per dare finalmente all’attore la possibilità di giocarsi un posto nella hall of fame, con la preziosissima statuetta che consacra attori, registi, addetti ai lavori, star. Non è stato così. E lui commenta così la scelta. Le nomination degli Oscar 2020 hanno fatto felici moltissimi addetti ai ...

Diamanti grezzi - l'atteso film con Adam Sandler arriva su Netflix - : Niccolò Sandroni Diamanti grezzi, il film che potrebbe regalare ad Adam Sandler l’inaspettato oscar, arriva su Netflix. Ecco la data e il trailer in italiano Finalmente abbiamo la data d’uscita Diamanti grezzi, l’atteso film con Adam Sandler che lo ha lanciato nella corsa per i prossimi Oscar. Diamanti grezzi, la trama Siamo a New York, nel 2012, e il protagonista di questa storia è Howard Ratner, un gioielliere ebreo della grande ...

Adam Sandler : "Se mi candidassero agli Oscar sarebbe tutta da ridere!" : Adam Sandler scherza di fronte al successo di Diamanti grezzi e rivela che, una sua candidatura agli Oscar come miglior attore, sarebbe tutta da ridere. A pochi giorni dall'annuncio delle nomination agli Oscar 2020, Adam Sandler torna a scherzare su una sua possibile candidatura ammettendo che sarebbe davvero tutta da ridere. L'attore continua a ricevere lodi per la sua performance in Diamanti grezzi, tanto che una candidatura all'Oscar potrebbe ...

Diamanti Grezzi : il trailer italiano e la data di uscita su Netflix del film con Adam Sandler : Diamanti Grezzi, il nuovo film con Adam Sandler, è pronto a sbarcare nel nostro Paese e ad annunciarlo è un trailer italiano che svela la data di uscita su Netflix. È il trailer italiano di Diamanti Grezzi a svelare la sua data di uscita: il 31 gennaio su Netflix il nuovo thriller con Adam Sandler e Indina Menzel farà il suo debutto sulla piattaforma streaming anche nel nostro Paese. Howard Ratner e la sua caotica vita sono al centro di questo ...

Uncut Gems con Adam Sandler al settimo posto nella storia del cinema per uso della parola "fuck" : Uncut Gems con Adam Sandler entra al settimo posto della classifica dei film con il maggior numero di fuck words della storia del cinema. Parlando di statistiche, Uncut Gems, nuovo film con Adam Sandler, conquista un nuovo primato entrando al settimo posto nella classifica della storia del cinema per uso della parola "fuck". Gli americani stanno molto attenti all'uso delle parolacce tanto da aver stilato appositamente una statistica specifica ...

Adam Sandler è talmente bravo in Uncut Gems che Daniel Day-Lewis gli ha telefonato per parlarne! : Adam Sandler ha raccontato di aver ricevuto una telefonata di Daniel Day-Lewis che lo ha chiamato per complimentarsi e parlare della sua performance in Uncut Gems. La performance di Adam Sandler in Uncut Gems è talmente strepitosa da aver spinto Daniel Day-Lewis a telefonare al collega per parlare del suo lavoro nel film. A raccontarlo è lo stesso Adam Sandler: mentre si stava preparando per andare a fare due tiri al canestro nel campo vicino la ...

Adam Sandler tra i primi a collaborare con Netflix : "Sono stato un genio per tutta la mia carriera!" : Adam Sandler commenta il suo accordo con Netflix, che lo ha visto tra le prime star a collaborare con la piattaforma streaming, ammettendo di essere stato un genio per tutta la sua carriera. Adam Sandler, una delle prime star a stringere una partnerhip con Netflix, commenta senza falsa modestia la sua scelta ammettendo scherzosamente di essere stato un genio per tutta la sua carriera. Dopo l'exploit del thriller Uncut Gems, Adam Sandler è tra ...