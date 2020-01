Unisannio, corso di formazione contro la mafia: tavola rotonda al Rettorato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- Il cancro che aggredisce la società civile italiana, nelle diverse declinazioni regionali (‘ndraghetra, Sacra Corona Unita, camorra, mafia), è diventata oggetto di studio presso l’Ateneo del Sannio. Nella Sala ex Biblioteca del Rettorato, in piazza Guerrazzi a Benevento, è stato presentato il corso di formazione in analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione e valorizzazione di una cultura di legalità dal titolo: “Mafie di ieri e di oggi”. I Corsisti affronteranno le implicazioni, le ripercussioni, le interferenze dell’atteggiamento mafioso nei confronti della società civile e del suo ordinato sviluppo con l’apporto di studiosi ed operatori della Magistratura, delle Forze dell’Ordine. La giornata inaugurale odierna è stata intitolata: “Storia dell’Italia mafiosa: ... Leggi la notizia su anteprima24

raffaele_zollo : RT @UstaUnisannio: È tutto pronto per la presentazione del corso di formazione “Mafie di ieri e di oggi”. Vi aspettiamo alle ore 15.30 a Pa… - UstaUnisannio : È tutto pronto per la presentazione del corso di formazione “Mafie di ieri e di oggi”. Vi aspettiamo alle ore 15.30… - ilvaglio1 : Benevento - Mafie di ieri e di oggi: si presenta il corso di formazione #unisannio #mafia #benevento -