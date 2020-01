Trono Over, Ida Platano prova l’abito da sposa per le nozze imminenti [FOTO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sono una tra le coppie più seguite del momento, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ex dama ed ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Si sono conosciuti negli studi del programma televisivo e dopo un lungo e travagliato corteggiamento è arrivata la proposta di matrimonio. Un passo importante In un primo momento Ida, reduce da un matrimonio problematico, ha chiesto a Riccardo un po’ di tempo per rafforzare il loro rapporto ed essere davvero certi di voler passare tutta la vita insieme. La dama, in passato, ha raccontato di quanto la sua esperienza precedente sia stata dolorosa. Si è sposata giovanissima, quando aveva solo 18 anni, per poter seguire il suo amore al Nord contro la volontà dei genitori. Ha fatto una scelta forse troppo frettolosa che infatti dopo 10 anni ha visto finire il matrimonio. La persona più importante della sua vita è il figlio Samuele, ... Leggi la notizia su velvetgossip

