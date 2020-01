Smog, Arpa Lazio: “Condizione di costante inquinamento per altri 3 giorni” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Prima metà di gennaio 2020 all’insegna dello Smog nel Lazio. E i modelli previsionali di Arpa Lazio prevedono almeno per altri tre giorni una condizione costantemente inquinata. Per questo inizio di anno, le centraline di monitoraggio di Arpa Lazio hanno registrato giorni e giorni di superamento dei valori consentiti (il limite massimo per il PM10 è di 50 microgrammi per metro cubo di aria, ug/m3). A Roma nella giornata di ieri, 15 gennaio, 9 centraline su 13 hanno continuato a segnare sforamenti dei limiti: record negativo nella centralina su Via Tiburtina con 74 ug/m3 e 13 giorni su 15 oltre i limiti, mentre dall’inizio dell’anno il picco romano si è registrato alla centralina Preneste con 140 ug/m3 il 1 gennaio. Ancora peggio nella provincia di Frosinone con 14 giorni su 15 fuori i limiti registrati alle centraline di Frosinone Scalo, Cassino e Ceccano; 13 ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

