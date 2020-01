Scegli una foto e scopri come sono ora i tuoi pensieri e le tue emozioni (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’introspezione è un processo che implica guardare all’interno per esaminare i propri pensieri ed emozioni. Noi, umani, siamo naturalmente curiosi di conoscere noi stessi. Ripetiamo le nostre esperienze e azioni nella speranza di capire chi e come siamo. Immagina di essere fuori da casa tua. In quale dei seguenti scenari ti piacerebbe essere. Nell’immagine seguente troverai 3 opzioni; Scegliendone una puoi catturare aspetti di te stesso che hai completamente ignorato. Chiudi gli occhi, apri la tua mente introspettiva e Scegli tra: il prato, la strada fiorita e il cane. Quindi trova qui sotto il risultato del test. Se la prima cosa che ha attirato la tua attenzione è stata … 1. Il prato La frase “Mi arrendo” è senza dubbio una di quelle che nessuno ti sentirà dire! ... Leggi la notizia su bigodino

zazoomblog : Scegli una foto e scopri cosa ti aspetta all’inizio dell’anno - #Scegli #scopri #aspetta #all’inizio - xceltictea : @inthehobbithole Ok I feel like questa non è una coincidenza: è uno di quei momenti nella vita che è un aut aut e c… - iononlosoooo : Stasera ho visto #Hammamet e ho solo una cosa dire @pfavino scegli me ama me -