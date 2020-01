“Salvini viene a Riace per provocarci, ma noi siamo siamo un’altra cosa”: parla la sardine Jasmine Cristallo (Di giovedì 16 gennaio 2020) La sardina Jasmine Cristallo: “Salvini viene a Riace per provocarci” La campagna elettorale di Salvini in Calabria prevede, nella giornata di venerdì 17, una tappa a Riace. Quel luogo divenuto con il tempo terreno di scontro politico ruotato attorno alla figura dell’ex sindaco Mimmo Riace. TPI ne ha parlato con Jasmine Cristallo, referente nazionale del movimento delle Sardine e amica della Riace di Lucano, che ha convocato per domani un incontro di lettura alla Taverna Donna Rosa, dalle 12 alle 13, nello stesso orario in cui a Riace Marina ci sarà il leader della Lega Matteo Salvini. Cosa rappresenta la venuta di Salvini a Riace? Rappresenta ovviamente una provocazione. Ci sono stati degli episodi molto antipatici che hanno di recente coinvolto me perché Trifoli, dopo la manifestazione di Riace, mi ha esposto con tutti i miei dati sensibili, pubblicando su Facebook ... Leggi la notizia su tpi

