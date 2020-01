Pattinaggio artistico, Europei 2020: Della Monica-Guarise in lotta per una medaglia. L’impresa non è impossibile (Di giovedì 16 gennaio 2020) Concentrazione, isolamento dall’esterno e continuità di rendimento. Saranno questi i tre ingredienti che serviranno la settimana prossima a Nicole Della Monica-Matteo Guarise, coppia motivata a conquistare la prima medaglia continentale Della carriera ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico, in scena dal 20 al 26 gennaio a Graz, in Austria. Gli azzurri infatti tenteranno l’attacco al podio, in questo momento prenotato dalle tre coppie russe. Gli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre si presenteranno sul ghiaccio austriaco dopo una prima parte di stagione fortemente condizionata dal fastidioso infortunio subito da Nicole alla spalla destra nel periodo estivo, problema che ha rallentato il lavoro dei nostri ragazzi, i quali sono rientrati a pieno regime soltanto pochi giorni prima Della Cup Of China, nel mese di novembre. Per questo motivo è inopportuno giudicare le ... Leggi la notizia su oasport

