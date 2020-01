Parma-Roma in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni Coppa Italia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Giovedì 16 gennaio inizierà il proprio cammino in questa Coppa Italia 2020 anche la Roma del tecnico portoghese Paulo Fonseca che si recherà sul campo dell Parma di mister D’Aversa, squadra che fino a qui sta andando oltre le proprie aspettative in Serie A. Allo Stadio Tardini è prevista quindi grande attenzione per vedere se i giallorossi riusciranno a mantenere i favori del pronostico o se i bianconeri riusciranno a sgambettarli. La Roma arriva con le ossa rotte e tanta voglia di rivalsa a questa sfida di Coppa dopo la sconfitta maturata nell’ultima giornata in casa contro la Juventus per 2-1 e il terribile infortunio del suo talento Nicolò Zaniolo, per il quale questa stagione dovrebbe essersi conclusa in anticipo. Dall’altra parte gli emiliani, freschi del bel successo per 2-0 ai danni del Lecce nel posticipo del Campionato di Serie A e entusiasti del nuovo ... Leggi la notizia su oasport

