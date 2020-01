Parma, Bruno Alves: «Con la Roma ce la giocheremo, l’abbiamo già sconfitta» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Parma, le parole di Bruno Alves in vista del match di questa sera tra la squadra di D’Aversa e quella di Fonseca Questa sera Parma e Roma scenderanno in campo per sfidarsi nel match valido per i quarti di Coppa Italia. Bruno Alves, intervistato sulle colonne de Il Corriere dello Sport, ha espresso le sue sensazioni in merito alla gara di questa sera. «Ce la giocheremo. La Roma l’abbiamo già sconfitta, Fonseca ama un calcio tecnico e d’attacco. In Italia si è adattato in fretta». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

