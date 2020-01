Papa Francesco nomina la prima donna sottosegretario: chi è Francesca Di Giovanni (Di giovedì 16 gennaio 2020) prima donna sottosegretario in Vaticano, tra l'altro laica e conosciuta per essere una giurista in prima linea per migranti e rifugiati. Papa Francesco ha nominato Francesca Di Giovanni, officiale della Segreteria di Stato, nuova sottosegretario della Sezione per i Rapporti con gli Stati, incaricand Leggi la notizia su liberoquotidiano

repubblica : Francesco: io, Ratzinger e la Terra da salvare. Buongiorno con la prima pagina di Repubblica di oggi #PapaFrancesco… - chiaragribaudo : Papa Francesco abbatte un altro muro e compie una nomina storica. Complimenti a Francesca Di Giovanni, prima donna… - vaticannews_it : #16gennaio #PapaFrancesco #omeliasantamarta la preghiera semplice da recitare ogni giorno: 'Signore se tu vuoi, puo… -